Année scolaire 2020-2021/Port du voile à Jeanne d'Arc : Mamadou Talla se prononce

Port du Voile à la Sainte Jeanne D'arc

Le port du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc avait seco ué le début de l'année 2018-2019. Le ministre de l'Education nationale est revenu sur cette polémique qui avait fait les choux gras de la presse sénégalaise à l'époque.









"La communauté sénégalaise s'était mobilisée pour trouver des solutions et elles sont mises en œuvre jusqu'à présent. D'ailleurs, cette école a déjà démarré les cours. Nous n'avons pas entendu de problèmes autour du port du voile sur toute l'étendue du territoire sénégalais", révèle-t-il sur Seneweb.