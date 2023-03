Arrestation de Babacar Sarr : Vers la paralysie du système éducatif à Mbacké

Le chargé de communication du parti Pastef à Touba, et par ailleurs professeur d'histoire et de géographie au cem Mbacké 3, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de Diourbel pour injure via un système informatique et menaces de mort.



Suite à l'emprisonnement de Babacar Sarr, le Saemss et le Cusems du département de Mbacké ont élaboré un plan d'action conjoint pour exiger la libération immédiate de leur collègue.



"Pour dénoncer les arrestations arbitraires de notre camarade Babacar SARR du CEM Mbacke 3 ainsi que certains élèves, le SAEMSS et le CUSEMS de Mbacké décrètent :



1) Vendredi 24 Mars 2023: Débrayage à 9h



2) Samedi 25 Mars 2023: Grève totale



Nous demandons à tous les camardes du département de Mbacké d'observer ce plan daction et exigeons leur libération sans condition" lit-on dans un communiqué transmis à Seneweb.



Pour rappel, le chargé de communication de PASTEF TOUBA a été arrêté suite à une plainte déposée par un responsable du parti Rewmi, Moustapha Messere, pour injures commises via un système informatique et menaces de mort.



Voici le communiqué