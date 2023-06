ARRESTATION DU PROFESSEUR YAYA COLY DU LYCÉE MALICK SY DE THIÈS : SES COLLEGUES MENACENT DE BOYCOTTER LE BAC

Dimanche dernier, le professeur de français au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, Yaya Coly, a été arrêté, à Dakar, devant le domicile d’Ousmane Sonko, à la Cité Keur Gorgui, parmi les militants du parti Pastef/Les Patriotes qui avaient tenté de lever le blocus devant la maison de leur leader.





Réunis en assemblée générale, ce mardi 27 juin 2023, devant l'administration dudit établissement, ses collègues professeurs qui ont reçu, ce même jour, leurs convocations pour la correction du baccalauréat, décident de « boycotter ces examens et faire un blocus quant à la tenue des épreuves, si notre camarade n'est pas libéré ». Ils pensent qu’« arrêter ce dernier, président de jury au baccalauréat, consisterait à entraver la tenue correcte du Bac au niveau de Thiès ».





Le porte-parole du jour, Pr Mouhamadou Souaré, se veut catégorique : « nous avons décidé, au lycée El Hadji Malick Sy, de boycotter les épreuves. Les convocations nous ont été remises mais nous les avons rassemblées pour les retourner à l'administration. Aucun des 123 correcteurs, à Malick Sy, ne participera au Bac sans la présence de M. Coly ». Comme deuxième résolution, les enseignants de Malick Sy décident d'organiser « un blocus au niveau du lycée pour empêcher la tenue du baccalauréat dans cet établissement ».