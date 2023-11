Arrêt des cours à l'UCAD : La coordination SAES dit "ça suffit"

La coordination SAES du campus de Dakar crie son ras-le-bol de voir les cours suspendus à l'université Cheikh Anta Diop.





Les enseignants-chercheurs nourrissent l'immense désir de reprendre l'enseignement.





"Vous n'avez pas le droit de faillir, vu l'angoisse des étudiants. Ça suffit, parce que, voilà cinq mois que I'UCAD est sortie de son chantier battu, l'enseignement en présentiel qui lui a valu sa place de première université francophone. Ça suffit, parce que, bien évidemment, ce temps de latence impacte négativement sur Ie quantum horaire et, par conséquent sur la qualité de la formation. Ça suffit, parce qu'en cinq mois, nous avons noté l'atermoiement des autorités dans un dilatoire continu et savamment orchestré. Durant toute cette période, lesdites autorités n'ont posé aucun acte concret pour une reprise des enseignements en présentiel, laissant visibles les stigmates issus des saccages, nonobstant les multiples alertes de la coordination", lit-on dans le communiqué signé par la Coordonnatrice Fatou S. Youm.





Pour la Coordination du SAES bien que le saccage du temple du savoir, soit inacceptable, la famille estudiantine ne peut pas non plus s'arrêter "sur des atrocités commises par des malfrats, des bandits qui ont brûlé notre chère université Ie 1er juin 2023, car il y va de la survie de I'UCAD, en général, et de la communauté universitaire, en particulier".





"Nous n'avons pas le droit de laisser croire à ces personnes malveillantes que leur objectif criminel, qui était la mise à terre de notre outil de travail et, par-delà l'enseignement supérieur, est atteint. Nous n'avons pas non plus le droit de laisser croire à l'opinion que l'Université est devenue un lieu d'instabilité et d'insécurité.





Il est alors impératif que I'UCAD se redresse par la reprise sans délai des enseignements en présentiel, et ce, tout au moins, pour sauver l'année académique 2022'2023.





Aussi est-il utile de faire un rappel aux membres du conseil académique. Chers doyens de faculté, chers directeurs d'école et directeurs d'institut, chers représentants des enseignants-chercheurs et chercheurs, cher représentant du PATS, cher représentant des syndicats des enseignants-chercheurs et chercheurs, le devenir de l'UCAD est entre vos mains", interpelle la coordination.