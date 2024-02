Arrêt des cours : Le ministère de l’Éducation dément le faux communiqué

Un communiqué prétextant « la situation actuelle du pays » et indiquant un arrêt des cours sur l’ensemble du territoire sénégalais, « à partir de ce 7 février jusqu’à nouvel ordre », circule depuis un certain temps, via les réseaux sociaux.





Une « fausse information », selon le ministère de l’Éducation qui a été usurpé.