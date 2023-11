Audit des établissements privés de formation professionnelle : 82 établissements jugés très performants sur 368

L’inspecteur d’académie de Kaolack a présidé jeudi un atelier sur l’audit des établissements privés de formation professionnelle. Siaka Goudiaby a rappelé que ces établissements privés de formation sont des structures qui accompagnent l’État du Sénégal, notamment le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de formation des élèves pour les préparer à l’employabilité et à l’emploi. Ils sont, de ce fait, des partenaires incontournables.











Selon lui, la rencontre de Kaolack permet de partager avec l’ensemble des acteurs locaux les résultats de cette étude commanditée par le ministère au niveau national. Ils montrent que bon nombre de ces établissements privés respectent les normes standards de qualité au plan administratif, pédagogique et infrastructurel.









”Ce sont des établissements qui ont pour vocation de former. C’est pour ça qu’ils devraient être aux normes pour recevoir du public sur une longue durée. À ce niveau, l’audit à fait ressortir que la plupart des établissements évalués sont aux normes standards de qualité“, a assuré Modou Niang, chef de la Division formation privée au ministère de l’Éducation.









Selon lui, depuis septembre, le ministre de la Formation est dans ce processus et l’ensemble des établissements audités au nombre 368 et les seuils de performance ont été établis. “On a procédé par catégorisation des établissements, selon leurs performances et aujourd’hui on peut dire que chaque établissement connaît ses performances et ses contraintes, et les points sur lesquels il doit appuyer pour améliorer la qualité de sa performance pour que les apprenants puissent avoir les compétences professionnelles de qualité et prétendre à des emplois décents. Au niveau national, 82 établissements ont un seuil de performance de plus de 80 % et 263 établissements sont entre 40 et 60 %, et 73 établissements sont dans des seuils de performance très bas“.









Cet atelier de partage a pour objectif de rassembler les acteurs et de permettre un examen objectif des défis et difficultés auxquels ils sont confrontés dans l’enseignement technique professionnel.