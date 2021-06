BAC 2021 : SEULS 505 ÉLÈVES EN TERMINALE S1 SUR LES 157 000 CANDIDATS

«Vous ne croirez certainement pas cette information qui démontre que la science est en crise dans notre pays. Figurez-vous que sur les 157 000 élèves qui vont faire le baccalauréat 2021, ils ne seront que 505 élèves en série S1 sur toute l’étendue du territoire national. Les mathématiques et les sciences physiques, matières de base de la S1, font fuir les élèves. Surtout qu’il y a une sorte de débandade des candidats à ce baccalauréat scientifique. Il y a deux ans, on dénombrait 800 élèves en Terminale S1. Il y a cinq ans, ils étaient 1000 élèves en Terminale S1», lit-on dans le quotidien Le Témoin de ce mercredi.Le journal rembobine : «Une véritable catastrophe qui démontre que l’avenir scientifique de notre pays est sérieusement menacé. Le déséquilibre est ahurissant puisque sur les 157 000 élèves, près de 130.000 sont dans les séries littéraires. Cette problématique de la désaffection des élèves pour les séries scientifiques préoccupe au plus haut point le corps enseignant, mais elle n’est malheureusement pas prise en charge à sa juste mesure par les autorités pour redonner le goût des mathématiques et des sciences aux enfants dès les premières années du lycée. Or le développement de nos pays reposera uniquement sur la science et non sur la littérature».