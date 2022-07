BAC 2022 : cinq chiffres clés du premier tour

Les résultats du BAC 2022 sont tombés. Les candidats reçus au premier tour jubilent. Ceux qui passeront les épreuves du second tour, croisent les doigts. Les recalés d’office devront repasser s’ils tiennent à leur premier diplôme de l’enseignement supérieur.



Cinq chiffres clés renseignent sur les résultats partiels. D’après L’Observateur une tendance de léger mieux se dégage par rapport à l’année dernière où le taux de réussite global était catastrophique.



33 675



C’est le nombre d’admis au premier tour sur un total de 142 814 candidats ayant effectivement composé. Cela représente un taux de réussite de 23,58%. Le taux était de 18% en 2021.



7598



Le total des admis au premier tour avec la mention. Cent cinquante et un «Très bien», 1166 «Bien» et 6281 «Assez bien». En 2021, l’Office du BAC n’avait relevé en tout que 500 mentions.



90,63%



Le pourcentage de réussite au premier tour dans la série S1, pour 491 candidats. C’est le plus haut taux de la session. Suivent la L2, avec 22,54% pour 70 974 candidats, et la L’1, avec 15% sur 42 000 candidats.



33,58%



Le pourcentage des candidats admissibles. Ils vont subir les épreuves du second tour au niveau des 465 jurys. C’est environ 4 points supplémentaires par rapport à 2021.



51



C’est le gros point noir du BAC 2022. Il représente le nombre de candidats exclus pour divers motifs non précisés par l’Office du BAC dans son rapport provisoire, relayé ce vendredi par L’Observateur. Parmi ces élèves, 25 viennent de la L2, 24 sont issus de la L’1 et 2 sont en S2. De nombreux cas d’exclusion pour tricherie ont été relevés dans la presse.