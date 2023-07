BAC 2023 Ziguinchor : Des présidents de jurys affichent leur déception

Au lycée Omar Lamine Badji de Djibock, sur les deux jurys, les résultats ne sont pas fameux, de l'avis des présidents des jurys. Au jury 1753, sur 100 candidats en série L', 2 sont admis d'office, 17 admissibles. Pour la L2, sur 309 candidats, 37 ont décroché le Bac, 95 autres doivent se présenter au deuxième tour. "Ces résultats ne sont pas trop satisfaisant", tire comme enseignement le Dr Arame Goudiaby, présidente de ce jury. Cette dernière affirme en outre espérer avoir plus. Au jury 1754 du même centre, le Dr Karamoko Demba, président de ce jury a jugé les résultats catastrophiques. Il informe que 8% ont réussi au premier tour et 25% des candidats sont admissibles.







Au lycée Djignabo, même si beaucoup de mentions sont notées, les cas d'échecs sont aussi nombreux. Au jury 1757 la série L'1 obtient 34 admis d'office, 58 admissibles sur 195 candidats avec une (1) mention bien. A la L2, 16 obtiennent le Bac et 38 sont admissibles sur 120 ayant composés. La série S2 a fait un peu mieux. Sur 109 candidatures, 32 ont réussi d'office, 32 appelés au second tour 2 mentions bien et 9 assez bien. Au jury 1756 série L'1 avec 146 candidats 14 ont déjà obtenu le sésame, 32 doivent composer pour les épreuves du second groupe 2 ont obtenu la mention Assez bien. En L2, 33 ont leur diplôme en poche et 72 doivent encore patienter et sont appelés au deuxième tour, l'on y note 3 mentions Assez bien. Dans le jury 1758 de Boucotte Sud délocalisé au Lycée Djignabo la S1 a sur les 13 candidats 11 admis d'office avec 3 mentions bien et 1 mention assez bien, 1 candidats est admissible, en S2 sur 133 candidats 30 obtiennent le bac déjà avec mentions bien et 5 assez bien.





La grande déception est notée au jury 1750 du collège Saint Charles Lwanga qui enregistre zéro (0) admis à la série L'1. Sur 67 candidats 19 vont composer à nouveau pour le deuxième tour, en L2 24 sont admis d'office, 76 sont admissibles deux ont la mention Assez bien sur 313 candidats ayant composés. Des résultats jugés mauvais par le président du jury, Dr Benjamin Diouf .

Au niveau des autres jurys la tendance est pratiquement la même. Mais il reste la compilation des résultats par l'autorité académique pour tirer une conclusion par rapport aux résultats dans la région de Ziguinchor, surtout comparée à l'année précédente à ce même stade du 1er tour du Bac et même après le deuxième groupe.