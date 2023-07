Baccalauréat 2023 : un cas de triche signalé à Ouakam

Selon les informations de la Rfm, un candidat a été arrêté hier à Ouakam plus précisément au lycée Amath Dansokho dans le jury 1797 lors des épreuves de philosophie. En effet, nos confrères rapportent que le surveillant a surpris le candidat au téléphone avec une personne qui est hors de la salle, qui lui expliquait les sujets. Ainsi, après avoir reçu des menaces venant du candidat, le surveillant a jugé nécessaire de le dénoncer auprès du président jury. Par la suite, le candidat a été arrêté par la brigade de la gendarmerie de Ouakam.

Sur Rfm, le surveillant a apporté sa version des faits.