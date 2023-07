Baccalauréat général à Kolda : L'académie veut surpasser le taux de réussite de 36,41 %

À la session dernière du baccalauréat général, l'académie de Kolda avait un taux de réussite de 36,41 %. Pour cette présente session de juillet 2023, les acteurs de l'école dans la région de Kolda pensent qu'il est fort possible de dépasser largement ce taux. La raison de cette confiance affichée est simple : moins de perturbations scolaires cette année, et les programmes scolaires des classes de terminale sont exécutés à plus de 95 % voire 100 %. Hormis cela, des révisions groupées sont organisées dans certains établissements suivies des évaluations harmonisées au niveau de l'académie. Toutes choses qui font dire à Abdourahmane Diakité proviseur du lycée Bouna qu'il y a grand espoir d'approcher la barre de 50 % sinon plus. Mamadou Diedhiou proviseur du lycée Cherif Samesidine Aidara de Vélingara n'en dit pas moins. ‘’Cette année 2023, l'examen du baccalauréat général peut donner de bons résultats dans l'académie de Kolda grâce aux bonnes conditions de travail entre enseignants et élèves durant toute l'année scolaire’’.











Au centre d'examen logé au lycée Alpha Molo Baldé qui abrite deux jurys, Ibrahima Koulibaly chef de centre et proviseur de cet établissement affiche sa confiance et évoque le bon comportement des élèves candidats pendant toutes les différentes évaluations semestrielles. D'ailleurs, du côté de l'inspection d'académie, on croise les doigts, tout en priant pour un large succès des candidates et candidats.