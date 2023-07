BFEM 2023 : 6 226 candidats inscrits dans l'Académie de Sedhiou

Le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) a démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. L’Académie de Sedhiou a 6226 candidats dont 3034 filles.







L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Sedhiou présente le plus grand nombre avec 2384 candidats soit 1164 garçons et 1220 filles.





L'IEF de Goudomp suit de près celle de Sedhiou ave 2328 candidats. Les garçons sont au nombre de1286, les filles1042.





Enfin L'IEF de Bounkiling occupe la troisième place en matière de nombre d'inscrits avec un total de 1514. On en dénombre 742 garçons et 772 filles.