CAMES : Les résultats de la première épreuve révélés

Les résultats de la première épreuve du concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) sont connus. Sur 208 candidats, « 103 issus de 12 pays ont été déclarés sous-admissibles, soit un taux global de sous-admissibilité de 49,52% ».





Président du Comité Consultatif Général du CAMES, porte-parole du jour des recteurs, présidents et directeurs généraux d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche des 19 pays membres du CAMES, le Recteur de l’UCAD, Pr Ahmadou Aly Mbaye, a révélé le nombre de candidats sous-admissibles par nation.





Il s'agit du Bénin : 10 candidats, du Burkina Faso : 19 candidats, du Cameroun : 30 candidats, du Congo : 2 candidats, de la Côte d’Ivoire : 10 candidats, du Gabon : 1 candidat, de Madagascar : 1 candidat, du Mali : 6 candidats, du Niger : 2 candidats, du Sénégal : 13 candidats, du Tchad : 3 candidats, du Togo : 6 candidats.





Cette première épreuve a eu lieu en ligne pour la première fois dans l’histoire du CAMES. Les deux autres restantes se feront en présentiel. Et le CAMES projette de faire toutes les évaluations en ligne dans les années à venir. A propos justement des épreuves restantes, Pr Ahmadou Aly Mbaye, président coordonnateur général des jurys, a exhorté les évaluateurs, notamment ceux qui sont à leur première expérience, à prendre conscience de la mission qui leur est assignée en faisant preuve de maîtrise et d’humilité.





« Rappelez-vous autant que possible que sur votre parcours vous avez connu ce type d’épreuves et qu’au-delà de votre savoir, vos maîtres d’alors ont certainement aussi su faire preuve de sagacité à votre endroit ». Pr Mbaye a beaucoup insisté sur le volet éthique et déontologique et la nécessité d’être irréprochable pour maintenir voire rehausser la crédibilité du CAMES.