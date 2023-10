CAMES : Un tournant décisif dans le concours

C’est en mode hybride (en ligne et présentiel) que le 21ème concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (SJPEG) du CAMES a été ouvert, lundi 16 octobre 2023. Pour cette édition, il y a 210 candidats venus d’une dizaine de pays. Avec 36 candidats, le Sénégal est loin devant le Burkina (28), le Bénin (24), la Côte d’Ivoire et le Mali (15), mais derrière le Cameroun (56).







Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, Pr Ahmadou Aly Mbaye, président du jury de la section ‘’sciences économiques’’ lors de la dernière édition du concours d’agrégation a été confirmé à ce poste. Mais, il devient aussi président coordonnateur général des jurys dans cette édition. En plus de son jury, il va aussi superviser ceux des autres sections (droit public : 45 candidats, droit privé : 45, sciences économiques : 49, sciences politiques : 20, science de gestion : 47 et histoire des institutions : 4 candidats).





Pour cette année, rappelle le secrétaire général du CAMES, une innovation majeure a été introduite. Il s’agit de la tenue de la première épreuve en ligne et des deux autres en présentiel à Yaoundé au Cameroun. « Un tournant décisif dans la modernisation des activités de notre institution commune », s’est réjouit Pr Souleymane Konaté.





Pour une première, Pr Ahmadou Aly Mbaye, président coordonnateur général des jurys, a tenu à rassurer les uns et les autres. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le secrétariat général du CAMES et les présidents de section pour la préparation de ce nouveau dispositif hybride, notamment pour ce qui a trait à l’organisation de la première épreuve en ligne », déclare-t-il.





Avec cette dématérialisation des programmes et activités du CAMES, ajoute-t-il, on assiste à un nouveau virage vers la modernité. « N’ayons pas peur de ce changement qui porte en lui un nouveau souffle pour notre institution commune qui est le CAMES ».





Ainsi, il rappelle aux acteurs que ce nouveau mode de fonctionnement devra désormais être acté par l’ensemble des parties prenantes.





En réalité, ce nouveau mode de fonctionnement découle de la 40ème session du conseil des ministres du CAMES qui s’est tenue en mai 2023 à Niamey. Il a été question dans un premier temps d’organiser les deux épreuves en ligne, mais sur demande des présidents de jury et autres acteurs, il a été décidé de se limiter à la première épreuve en ligne pour cette édition. Cependant, prévient Ahmadou Aly Mbaye, il s’agit là d’une phase expérimentale à généraliser dans les années à venir.