CAMPUS DE THIÈS : Les chantiers réceptionnés par le Président Macky Sall le 10 février 2023 sont inachevés ( section Saes)

La Coordination du Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (Saes) du Campus de Thiès, au cours d’un point de presse tenu, le lundi 6 novembre 2023, devant le Rectorat de l’Université Iba Der Thiam (UIDT), suite à une marche organisée sur le site de la Voie de Contournement Nord (VCN), a entretenu l’opinion nationale et internationale sur la « situation incompréhensible et inacceptable qui prévaut à l’Université de Thiès ». « Les chantiers de l’UIDT réceptionnés ‘’en grand pompe’’ par le Chef de l’Etat, le 10 février 2023 dernier, sont inachevés », a révélé la coordination du Saes/Université Iba Der Thiam. D’ailleurs, si l’on se fie à l’organisation syndicale, le contrat qui lie l’Etat à l’entreprise vient d’être résilié. « Las d’attendre la finition des travaux, l’Etat vient de résilier le 20 septembre 2023, le contrat le liant à l’entreprise. Une nouvelle entreprise est en négociation pour terminer les travaux et corriger les nombreux manquements notés et des réserves émises à la réception provisoire ». Il s’agit entre autres, souligne le Secrétaire Général de la Coordination du Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (Saes) du Campus de Thiès, Dr Mamadou Tandian Diaw, de la station d’épuration qui n’est toujours pas fonctionnelle, des salles multimédias de l’UFR Santé, de l’ENSA et de l’ISFAR. Ces travaux précités sont à l’arrêt depuis deux ans sans oublier les ascenseurs de la bibliothèque qui ne sont pas fonctionnels, les dalots de franchissement ne sont pas construits. Il est de même pour l’aménagement des parkings et du cadre de vie, de la construction du mur de clôture…





La Coordination Saes de Thiès a alerté sur l’agression du patrimoine de l’Université sur le site de l’ONCAD à Grand Thiès qui a été affecté depuis 2008 à leur organisation et où il était attendu des autorités de trouver une solution avec certains des occupants. « Il a été constaté des travaux d’aménagement d’une entreprise sur site ». C’est pour cette raison que la coordination informe l’opinion de sa détermination à protéger le patrimoine foncier de l’université. L’organisation syndicale préconise l’immatriculation du foncier de l’Université de Thiès et demande également à « ceux-là qui sont dans des manœuvres sur les terres qui ont été attribuées au Saes d’arrêter ».





Le Gouverneur par le biais du préfet doit aider l’UIDT à la sécurisation de son patrimoine