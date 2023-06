CFEE 2023 : Après la polémique sur l'épreuve de mathématiques, un inspecteur de l'éducation apporte des précisions





L'examen du CFEE et de l'entrée en sixième à pris fin hier, avec une grosse polémique sur les réseaux sociaux, concernant les épreuves de compétences en mathématiques.





Selon beaucoup d'internautes, les sujets n'étaient pas à la portée des élèves. Mais les enseignants disent le contraire. D'après eux, la seule chose qui peut bloquer la compréhension des élèves reste les mots utilisés qui ne profitent qu'aux élèves ayant un bon niveau de français.





"Je pense que les épreuves étaient à la portée des élèves. Ce n'est pas un problème de mathématiques, car les élèves savent calculer les pourcentages, mais plutôt un problème de compréhension. Parce que les mots utilisés comme majoration, remise, réduction, comparaison entre l'achat comptant et l'achat par mensualité, entre autres. C'est là où se situe le problème. C'est le vocabulaire commercial introduit qui pose problème. C'est un problème de compréhension et en mathématiques, si on a des problèmes de compréhension, on se confronte à des difficultés de résoudre", a expliqué Alphousseynou Gassama, un inspecteur de l'éducation à la retraite sur RFM.