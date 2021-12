Civisme et citoyenneté : 5 000 élèves des lycées de Dakar outillés

Des élèves formés au civisme et à la citoyenneté

Initié par la Coalition en synergie pour la défense de l’école publique, en partenariat avec la coopération portugaise, le projet Lycées modèles de la citoyenneté et du civisme (Lm2c) a clôturé ses activités.





Cette initiative a permis de sensibiliser et de former 5 000 élèves dans cinq lycées de Dakar sur les notions de civisme et de citoyenneté, à travers le théâtre, entre autres activités ludiques et récréatives.





Le projet, selon son coordinateur Mamadou Ndiaye, vise à doter les élèves de capacités leur permettant de construire et d’adopter des valeurs relatives à la citoyenneté, au civisme et à la démocratie. Il permettra aussi de lutter contre les actes de violence en milieu scolaire, a-t-il relevé.





Le proviseur du lycée Seydou Nourou Tall (dernier établissement à bénéficier de l’initiative) s’est félicité du choix porté sur son école pour abriter les activités clôturant ce projet.