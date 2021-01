Concours d’entrée à Polytechnique : «Diary Sow avait engagé la procédure de dépôt, mais…», (Moïse Sarr)

Appelée à le faire, Diary Sow pourrait rater le concours d’entrée à Polytechnique, comme elle le souhaitait, pour cause de forclusion.«On m’a dit qu’elle avait engagé la procédure de dépôt, mais elle ne l’a pas terminée, parce que les dépôts de cette année, c’était entre le 4 et le 12 janvier, et elle est partie le 4 janvier même.Donc, naturellement, elle pourrait être forclose, si elle n’a pas déposé. C’est sûr. Pour cette fois, il faudra mettre une croix pour Diary Sow».Tels sont les propos du secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, sur iRadio/iTv, de ce 17 janvier.L’invité de Mamoudou Ibra Kane de laisser entendre qu’avec cette disparition, Diary Sow «est la seule à pouvoir nous dire ce qui s’est réellement passé».