Concours général 2023 : Macky Sall relève une fausse note

Le Président Macky Sall a salué la performance des élèves qui ont brillé au Concours général 2023. «Je constate pour m’en réjouir qu’une centaine de prix ont été attribués dans les différentes disciplines. Nos lauréates et lauréats ont du mérite», a lancé le chef de l’État lors de la cérémonie qu’il a présidée ce lundi au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose.



Macky Sall s’est arrêté sur Cheikh Thioub du Lycée d’Excellence de Diourbel et Safiétou Koné de Mariama Bâ de Gorée, arrivés en tête des lauréats. «Bravo Cheikh et Safiétou pour vos excellents résultats», s’est-il incliné.



Cependant, le président de la République a relevé un bémol. «Nos brillants récipiendaires du jour ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt», a-t-il mis en garde.



Macky Sall de poursuivre : «Je remarque en effet que pour plusieurs disciplines, aussi bien en classes de Première que de terminale, les premiers et deuxièmes prix n’ont pas été attribués. Il est urgent que nous réfléchissions davantage sur les causes de ces contre-performances afin d’améliorer ls résultats des prochaines éditions.»