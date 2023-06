Concours général : le «secret» des bons résultats du lycée d’Excellence de Diourbel

Comme l’année dernière, le lycée scientifique d’Excellence de Diourbel a obtenu 22 distinctions au Concours général 2023. Même si l’établissement, à vocation scientifique, a davantage été récompensé dans les matières littéraires, il domine ses «concurrents».



C’est quoi le secret de cette réussite ? L’Observateur a posé la question au censeur du lycée, Papa Mouhamadou Diop. Première réponse : «Il n’y a pas de secret.» Puis, il en invoque un : «La particularité qu’on a, en plus des heures de cours que les professeurs doivent faire quotidiennement, est les cours d’encadrement les lundis, vendredis et samedis soir.»



Le censeur poursuit : «En réalité, quand l’élève décide de faire une discipline, c’est son engagement personnel, le professeur également va l’accompagner pour ne pas casser cet élan. Je dirais que c’est ça en réalité le secret : l’engagement et l’accompagnement du professeur.»