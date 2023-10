Crise universitaire: Birahim Seck réclame la réouverture des campus

Le coordonnateur national du Forum Civil invite les autorités universitaires à ouvrir les campus pour permettre aux étudiants de regagner les amphis. Birahim Seck prône le dialogue pour mettre fin à la crise universitaire.









"L'Etat doit prendre au sérieux les situations qui prévalent dans les universités. L'éducation c'est un droit. Les étudiants ont le droit d'aller étudier dans les universités et la situation doit être prise de façon très sérieuse. Les dirigeants des universités ne doivent pas se comporter comme des donneurs de leçon. Ils doivent travailler en parfaite collaboration avec les étudiants et écouter ces derniers pour leur permettre de donner leurs points de vue", recommande le coordonnateur national du Forum civil, Birahim Seck.





Les responsables des universités doivent prêter, dit-il, une oreille attentive aux professeurs qui sont capables de faire des propositions pour que l'espace universitaire soit pacifié. Ainsi M.Seck appelle tous les acteurs du milieu universitaire au dialogue et à la retenue.





"Nous demandons aux étudiants de privilégier le dialogue pour discuter avec les autorités universitaires pour qu'une solution heureuse soit trouvée. Aujourd'hui, ce qui est constaté dans plusieurs universités, c'est déplorable. Seul le dialogue peut permettre aux acteurs de pouvoir trouver une solution à cette crise" insiste-t-il devant la presse à Bambey.





Pour lui, les autorités universitaires doivent éviter d'utiliser un discours de la force. “Il y a une obligation pour les autorités universitaires d'ouvrir les campus pour permettre aux étudiants de regagner les amphis”, plaide Birahim Seck. Ce dernier s'exprimait lors d'un atelier de renforcement de capacités sur la fiscalité locale et la mobilisation des ressources au profit des commissions de fiscalité locale.





Cette rencontre se tient ce samedi à Bambey en présence des points focaux du Forum civil des trois départements de la région de Diourbel ( Mbacké, Bambey et Diourbel).