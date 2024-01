Dakar: Les étudiants de Ziguinchor n'ont pas été expulsés de leur immeuble, ils ont fait le choix de dormir dehors





Depuis quelques jours, les étudiants originaires de Ziguinchor à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dorment sous la belle étoile. En effet, après des mois de loyers impayés et alors que l'affaire est pendante en justice, ils ont décidé de quitter l'immeuble et de dormir dehors. Ils n'ont pas été expulsés, comme annoncé par plusieurs médias, selon nos informations.





Les étudiants de Ziguinchor, qui sont sous menace d'expulsion, ont décidé de dormir hors de l'immeuble pour attirer l'attention des autorités sur leur sort. En effet, la justice doit statuer le 2 février prochain et si leur expulsion est actée, ils seront tous dans une situation délicate puisque plusieurs d'entre eux n'ont pas de famille d'accueil à Dakar.





"Depuis quelques jours, nous dormons dehors. Ce n'est pas une expulsion à proprement parler bien que nous soyons sous menace d'expulsion. Nous avons décidé de ne plus dormir dans l'immeuble pour que les autorités ouvrent les yeux. Nous avons été traités de corrompus, nous montrons par cet acte que nous sommes dignes et que nous sommes incorruptibles. Nous voulons que les autorités et nos familles à Ziguinchor comprennent ce qui se passe réellement et prennent des dispositions pour que tout puisse rentrer dans l'ordre", a déclaré un étudiant ziguinchorois établi à Dakar contacté par Seneweb.





L'immeuble en question avait été loué en 2016 par le maire d'alors, Abdoulaye Baldé, moyennant la somme de 776 000 par mois. La mairie devait payer le loyer tous les 6 mois, soit la somme totale de 4 656 000 FCFA. Mais depuis plusieurs mois, la Mairie ne paye plus le loyer car considère que le contrat a été rompu avec le bailleur. L'affaire avait fait parler, il y a quelques mois, poussant même le maire Ousmane Sonko à faire une déclaration en direct pour apporter des explications.





En plus d'énumérer les raisons de cette rupture du contrat avec le bailleur, M. Sonko expliquait qu'il était prêt à renégocier avec le bailleur, mais uniquement sous certaines conditions, notamment l'arrêt des activités politiques dans l'immeuble. Pour le moment, le sort des étudiants de Ziguinchor est entre les mains du juge, qui devra décider de leur expulsion ou non ce 2 février.