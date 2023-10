Décès de trois élèves du lycée de Tassette : Le proviseur annonce une assistance psychologique pour les apprenants

Le lycée de Tassette Peul se remet difficilement de la mort de trois de ses pensionnaires survenue hier. Pour rappel, le conducteur d’un tracteur a mortellement fauché trois filles, mardi. Au lendemain de cette tragédie, l'établissement scolaire est plongé dans une atmosphère de deuil. Les cours ont repris, mais difficilement.







Selon Pape Saliou Youm, proviseur du lycée, une équipe sera mobilisée pour apporter une assistance psychologique aux apprenants. «Les élèves sont désemparés. Le personnel enseignant également. Mais on s'en remet au bon Dieu. C’est un accident qui s'est déroulé hier aux environs de 14 h», dit-il.





Le traumatisme est réel. C’est pourquoi, explique le responsable de l'établissement, un accompagnement psychologique est prévu.





«On est en train de se réunir avec le personnel de l'établissement et aussi avec les autorités académiques pour voir comment gérer la prise en charge psychologique. Parce que toutes les cinq partageaient la même classe de 5e. Il y a eu trois décès et deux blessés dans un état grave. Certainement, ce sera un coup dur non seulement pour la classe, mais pour l'ensemble des élèves», déclare M. Youm sur iRadio.