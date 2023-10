Déficit de 8000 enseignants : "Un recrutement spécial pourrait se faire" (Mamadou Moustapha Diagne)

C'est ce qu'on appelle vouloir une chose et son contraire. Le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Education nationale, Mamadou Moustapha Diagne, a annoncé hier que leur département ministériel envisagerait "un recrutement spécial pour combler le déficit de 8000 enseignants au moment où on a des candidats qui ont été recalés au concours CREM(Concours de Recrutement Élève Maître), qui est une voie pour devenir enseignant''.





Notons que le déficit d'enseignants est une préoccupation majeure. Plusieurs écoles sénégalaises font face à cette équation cette année scolaire qui a démarré ce jeudi 05 octobre 2023. Le constat reste le même partout dans le pays. Dans le département de Linguéèe15 écoles menacent de fermer leurs portes à cause d'un déficit d'enseignants.

Alors que dans la région de Matam, ce sont les parents d'élèves qui sollicitent un recrutement spécial.





Les questions que tout le monde se pose est de savoir où sont donc passés nos vaillants enseignants?