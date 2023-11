Défilé de mode à la Faseg : Le Saes demande des sanctions

La vidéo montrant les images d’un défilé de mode à l’Ucad est devenue virale sur les réseaux sociaux. La scène en question se déroule à la Faculté des sciences économiques et de gestion, le samedi 18 novembre. Et elle a créé l’indignation du côté du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) qui réclame des sanctions. Dans un communiqué, le SAES indique que ce défilé a été ‘’autorisé par le doyen’’ de la Faseg.



« La coordination du SAES campus de Dakar à travers la section FASEG juge inadmissible et choquante cette situation qu'elle condamne fermement au regard de la grave crise que traverse notre chère Université ».



Cette entité du Saes trouve incongrue qu’un défilé puisse y être autorisé au moment où l’université est vidée de ses étudiants depuis les évènements de juin. Ce qui lui fait dire qu’il s’agit d’une ‘’transformation de l'espace académique dédié à la pédagogie en un lieu de divertissement…’’.



Le Saes attend ainsi des autorités qu’elles mesurent la gravité des faits afin de « prendre les dispositions nécessaires pour situer les responsabilités ». La coordination Ucad du Saes, qui rejette l’argument sécuritaire, exige à nouveau, l’ouverture de l’université pour des activités en présentiel.