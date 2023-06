DERNIERES SERIES DE MANIFESTATIONS : 31 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, PROFESSIONNELS ET UNIVERSITAIRES SACCAGES A ZIGUINCHOR

Les dernières manifestations liées au procès ayant opposé Ousmane Sonko à Adji Sarr ont laissé beaucoup de séquelles et provoqué des dégâts sur le secteur de l’éducation à Ziguinchor. L’inventaire fait par les autorités et certains acteurs du système éducatif et de l’enseignement professionnel et supérieur fait état de 31 établissements scolaires, professionnels et universitaires saccagés à Ziguinchor. Des bureaux administratifs ont été aussi incendiés. Des attaques qui ont suscité l’ire de plusieurs acteurs du système et hors du système.





- 13 écoles élémentaires et maternelles impactés, 09 collèges d'enseignements moyens et 06 Lycées.





Pour l'élémentaire et la maternelle, les établissements saccagés sont: de : Amadou Barry, Mamadou Bayo, Marie Affinko Diatta, David Carvalho ; Atabar Tabar ; Hlm Néma ; Boucotte Sud ; Luc Mendy ; Lyndiane Privé ; Lyndiane 3 ; Landing Tamba ; Doudou Sané et François Ntab.

Pour les collèges d’enseignement moyen (CEM) il y a : Soucoupapaye, Boucotte Sud ; Lyndiane 1, Boucotte Est ; Lyndiane 2 ; Kenya ; Cours Privé Lyndiane et le Centre Sauvegarde.

Cours Privé St Antoine de Padoue.

Quand aux lycées, il y a : Peyrissac , Djignabo ; Djibock ; Kénya ; Aline Sitoé Diatta à Oussouye ; Ahoune Sané à Bignona.





- En dehors des établissements scolaires, il y a entre autres les instituts universitaires. Ces dernières au nombre de 03 sont : l’UFR de Santé de l’Université Assane Seck ; l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et des de Gestion (ISEG) et le Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Éducation (CRFPE). Ce qui fait un total de 31 établissements scolaires et universitaires.





- Après les casses place aux directives pour des solutions.





Sur une note de l’inspection d’académie, l’IA faisant le bilan, reconnait que « l’éducation a été sérieusement affectée dans la région de Ziguinchor avec la perturbation régulière des enseignements/apprentissages dans l’essentiel des écoles. En plus du saccage et/ou la mise à feu de beaucoup de structures scolaires particulièrement dans la commune de Ziguinchor, et au sein de certaines communes de Bignona et Oussouye ».

Ainsi pour réparer cette injustice et panser ces plaies, au niveau élémentaire et moyen secondaire, l’Inspection d’académie invite les acteurs éducatifs, notamment les APE les partenaires et collectivités à prendre des dispositions supplémentaires pour bien terminer l’année et pouvoir organiser de manière adéquate les examens scolaires. Il est recommandé à ces communautés éducatives et acteurs : la réparation des infrastructures endommagées, l’acquisition des consommables et matériel minimum nécessaire pour parachever les évaluations du second semestre et du troisième trimestre, la mobilisation des équipes pédagogiques autour de la préparation des candidats aux examens scolaires à venir.

L’académie de Ziguinchor compte mettre en œuvre un plan de contingence pour rattraper les pertes de temps d’enseignement causées par les perturbations d’ici la rentée prochaine et remettre les établissements et écoles saccagées dans les conditions de fonctionnement à l’ouverture prochaine. Dans cette logique, il est préconisé l’organisation de cours de rattrapage, lors des grandes vacances pour les élèves des classes intermédiaires.