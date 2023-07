[Portrait] Diarra Boye, cette sénégalaise qui s’illustre dans le cercle sélect de la comptabilité aux États-Unis

Diarra Boye est une Sénégalaise qui réside aux Etats-Unis, depuis 10 ans. Ce n’est pas cela qui fait sa singularité. Elle est en ascension, dans un univers fermé aux Etats-Unis : le métier d’expert-comptable. Aujourd’hui, cette titulaire d’une licence en comptabilité obtenue au Sénégal était obligée de se mettre à l’école de la comptabilité américaine pour se hisser au poste de Directrice Exécutive des Finances et Service d’Affaires pour l’Information et des Technologies à l’Université de Texas à Houston. Ce n’est que le début du parcours professionnel de cette dame qui vise le sommet au prix de tous les sacrifices.





La Sénégalaise, Diarra Boye a réussi à se faire une place dans le monde des experts comptables aux Etats-Unis. Elle est actuellement Directrice Exécutive de Finances et Service d’Affaires pour l'Information et des Technologies à l’Université de Texas à Houston. Cette ascension est la version de la réalité d’un rêve entretenu depuis longtemps. La concernée s’est préparée car lorsqu’on vise le sommet, il faut s’entraîner à escalader les pentes.





« J'ai toujours voulu être experte comptable. Je voulais devenir CPA (experte comptable). C'est pourquoi je suis allée dans une école spécialisée pour les futurs comptables : le Lycée Delafosse, Série G. Après mon baccalauréat, j'ai obtenu mon BTS d'État en comptabilité (probablement l'un des examens les plus difficiles que j'ai passés après le CPA) », raconte Diarra Boye. Cette Sénégalaise se donne les moyens d’arriver à ses fins. À quel prix ? Elle le sait. Si on veut se hisser à un autre niveau, il faut renoncer à la facilité. L’endurance, la patience, la persévérance doivent être vos alliés durant cette période aux Etats-Unis. Ici, les émigrés africains en général et Sénégalais et Sénégalaise en particulier choisissent la voie la plus accessible et facile. Soit ils travaillent dans les salons de coiffure. Soit ils sont taximen. Ce sont les deux métiers qui emploient plus d’émigrés y compris chez les étudiants. Madame Ndiaye a travaillé dans les salons pour payer ses études.





« Si on manque de courage et de patience, on tend à retourner dans les salons de coiffure parce que c’est plus facile d’être entouré des gens de même culture. Il y a aussi le problème de la langue. Travailler dans ce milieu, ce n’est pas le Wolof ni le Français mais l’Anglais », a constaté l’experte comptable.





Comptabilité égale passion





Entre elle et la comptabilité, c’est une passion qui ne s’émousse pas. Ses sœurs et ses frères font souvent appel à ses services pour résoudre leurs problèmes en comptabilité. Elle utilise un procédé simplifié pour partager avec ces derniers, le processus de comptabilité analytique.





« J'ai toujours aimé dessiner un organigramme technique montrant tous les détails. Je pourrais dire à mon frère : « Je donne souvent l’exemple de la fabrication du ‘’Thiakry’’. Dans ce cas, il y a le prix du mil, les frais de la machine qui va moudre ; les matières premières utilisées, le gaz pour chauffer l’eau, le beurre, les raisins entre autres. Ensuite, il faut prendre en compte le temps de cuisson et le mélange. Donc, le prix du ‘’Thiakry’’ dépend du prix du mil, du prix du lait, de la facture d'eau, du beurre, des raisins, etc., et du temps de préparation », détaille l’experte comptable.





A l’école de la comptabilité américaine





L’intégration de la Sénégalaise est un processus d’adaptation et d’apprentissage. Elle commence d’abord à relever son niveau en anglais dans un collège. Ensuite, elle se met à l’école de comptabilité des Etats-Unis. Entre ce qu’elle avait appris au Sénégal et la pratique de la comptabilité dans son pays d’accueil, il y a une légère différence. Sa licence obtenue dans un institut au Sénégal et ses 6 ans d’expérience ne suffisent pas pour faire la différence.





« Il faut noter qu'en Afrique, on apprend la comptabilité avec les IFRS et on utilise des outils comme Ciel et Sage. Aux États-Unis, nous utilisons les US GAAP, alors j'ai dû retourner dans un collège communautaire non seulement pour apprendre l'anglais, mais aussi pour suivre quelques cours de comptabilité de base afin de bien comprendre la différence entre les deux systèmes comptables. La bonne chose, c’est que l’école où j’ai étudié est internationalement reconnue. Donc je n'ai pas eu besoin de reprendre ma licence », a relaté Madame Ndiaye. Elle finance ses études en travaillant dans un salon de coiffure. Après sa mise à niveau, elle saute sur le premier emploi à savoir une caissière. C’est un passage qui lui a permis d’acquérir les connaissances de base en gestion de trésorerie et de fonds aux Etats-Unis. C’est le début d’un nouveau parcours professionnel.





« Plus tard, j'ai occupé un poste de préparatrice de déclarations de revenus. C’est là où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a recommandée à l'organisme d'État pour lequel je travaille depuis 10 ans. En 2014, lorsque j'ai commencé à explorer les options pour devenir experte comptable, je n'avais pas suffisamment d'heures de crédit, alors j'ai dû reporter ce projet », concède l’experte comptable.





Compétence en codage et programmation





En 2018, elle quitte le service pour le bureau du Directeur financier. C’est le temps d’enrichir son compte de diplômes. Avec ses compétences en codage et en programmation, elle s’oriente naturellement vers une maîtrise en sciences de l’analyse des données.





« Plus tard, j'ai été promue directrice. Juste après l'obtention de ma maîtrise, j'ai décidé de présenter une nouvelle demande pour passer l'examen d'experte comptable afin de vérifier mon admissibilité. Cette fois-ci, il me manquait seulement 5 heures, que j'ai rapidement complétées en un semestre. Après la vérification de mes diplômes et références, j'ai été approuvée pour passer l'examen », s’est exprimée la dame. Elle a commencé son parcours en juillet 2022 et passe toutes les épreuves des autres étapes avant les vacances de Thanksgiving (novembre 2022). « Ce fut l'expérience la plus enrichissante de ma carrière, car j'ai été surprise par le soutien et les encouragements de ma famille (mon mari est génial) et de ma hiérarchie », admet-elle.





‘’J’aime l’inconnu’’





Elle n’écarte pas de s’allier avec des amis experts comptables sénégalais pour obtenir des contrats auprès des entreprises américaines. Elle ne compte pas se contenter de ce parcours. « Mon objectif ultime pour le moment est de devenir le plus haut responsable comptable de mon institution. Ce n'est pas un secret, mon patron et tous ceux qui prêtent attention le savent. Je suis très ambitieuse mais aussi travailleuse. Le travail ne me dérange pas, je n'ai pas peur de l'inconnu et j'accepte le changement tant que je peux progresser », se projette l’experte comptable.





Titulaire d’un CPA, CIA, CFE et d’une maîtrise, elle vise maintenant le doctorat.