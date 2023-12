Éducation en situation de crise : ‘’30 millions d'enfants dans le monde ne pourraient pas finaliser leurs cycles’’ (Enseignant-chercheur)

Les changements climatiques, les catastrophes naturelles et les conflits constatés dans le monde récemment ont eu des répercussions néfastes sur l’économie et sur l’environnement. Ces crises ont également secoué l’éducation des couches les plus vulnérables.















En effet, selon le docteur Paul Ngor Mack Ndour, enseignant-chercheur et directeur du Laboratoire de didactique des langues et des sciences humaines de la Fastef, qui cite le dernier rapport de l’ONU, "30 millions d'enfants dans le monde ne pourraient pas finaliser leurs cycles scolaires".













"Les dernières statistiques établies par le rapport de l'ONU indiquent que 30 millions d'enfants en danger ne pourraient pas finaliser leurs cycles scolaires à cause des crises multiples. Parmi ces crises, nous avons les guerres, les catastrophes naturelles…’’, a fait savoir le Dr Ndour en marge d’un symposium qui s'est tenu à la Fastef.









Cette rencontre sera une occasion pour plusieurs acteurs de l’éducation de pays divers d’échanger pour trouver des solutions à ces phénomènes qui gangrènent la scolarité des enfants dans le monde.