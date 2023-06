Éducation inclusive : Formateurs et inspecteurs initiés à la langue des signes









Pour promouvoir une éducation inclusive de qualité au Sénégal, le ministère de l’Éducation nationale a initié dans les régions de Sédhiou, Kolda, Kaffrine, Kaolack et Dakar une formation sur la langue des signes, la méthode braille et la discipline positive.





À Sédhiou, ce sont les formateurs du Centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) et les points focaux du projet "FAIRE L’ÉCOLE’’ en service à l’inspection d’académie et au niveau des trois inspections de la formation et de l’éducation (IEF) qui sont ciblés à travers cette formation de 10 jours.





L’objectif est de renforcer leurs capacités dans la langue des signes, en méthode braille et en discipline positive pour intégrer les enfants vivant avec un handicap comme les sourds, de rester et de réussir à l’école publique. Seulement, les acteurs sont confrontés à l’épineuse question liée à la déconstruction des préjugés sur les enfants vivant avec un handicap que leurs parents cachent ou retirent du système, vu les pesanteurs sociales ou le manque de moyens.





"FAIRE L'ÉCOLE" s’est donc engagé avec l’Agence italienne de coopération et de développement (AICD) à mener non seulement la sensibilisation auprès des parents pour déconstruire les préjugés, mais également de fournir les ressources humaines de qualité capables de prendre en charge les besoins spécifiques des enfants pour une école publique inclusive.





Déjà, l’académie de Sédhiou a pris les devants en dotant certains handicapés de matériel et d’outils leur permettant de suivre les enseignements-apprentissages.