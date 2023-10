Éducation : la rentrée des classes en chiffres

Les élèves ont repris le chemin de l’école, ce jeudi, après trois mois de vacances. Ils ont retrouvé les salles de classe trois jours après les enseignants, qui ont fait leur rentrée, lundi dernier.



D’après les chiffres relayés par Le Soleil, pour l’année scolaire 2023-2024, le Sénégal compte 4 millions 2 mille 44 élèves dont plus de la moitié (2,7 millions) sont dans le public. Ces apprenants seront encadrés par 101 413 enseignants, 67 967 dans l’élémentaire et 33 446 dans le moyen-secondaire.



Les élèves et enseignants se concentrent dans 14 325 écoles et établissements scolaires de 16 académies et 59 Inspections de l’éducation et de la formation (IEF).



À noter que 318 de ces écoles et établissements étaient touchés par les inondations au moment de la tenue du Conseil ministériel sur la rentrée scolaire, le 22 septembre dernier. L’État s’était engagé à les libérer des eaux au plus vite.



Cet engagement figure parmi les 18 mesures annoncées pour une année scolaire sans encombre. Celles-ci concernaient aussi le recrutement d’enseignants, le remplacement des abris provisoires, la dotation en tables-bancs et matériels pédagogiques, notamment.