Education nationale : alerte sur des manuels scolaires aux couleurs LGBT, des commerçants demi-grossistes indexés

Voici un dossier chaud sur la table des nouveaux ministres de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hann, et du Commerce, Abdou Karim Fofana, ainsi que sur celle de leur collègue de l’Intérieur, Antoine Diome. Dans un communiqué repris par Vox Populi, l’ONG Jamra annonce une plainte pour contrer la commercialisation de manuels scolaires aux couleurs LGBT.



«Jamra et ses alliés saisiront dès jeudi 22 septembre le ministre du Commerce, via la direction du Commerce intérieur, ainsi que son homologue de l’Intérieur, sur cette énième provocation des propagandistes LGBT», informe l’ONG dirigée par Mame Matar Guèye.



Le communiqué indique en plus que «Jamra joindra à sa plainte une liste de commerçants demi-grossistes qui entreprennent d’envahir le marché d’articles et de fournitures scolaires aux insignes et symbolismes LGBT, bien que sachant que qu’ils contribuent à la banalisation, auprès des couches vulnérables, des unions contre-nature que l’Occident tient à tout prix à ‘normaliser’ sous nos cieux».