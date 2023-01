Éducation physique et sportive : 211 maîtres et 15 instructeurs reçoivent leurs diplômes

Deux cent onze maîtres et 15 instructeurs d’éducation physique et sportive, constitués des promotions Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique du Sénégal (CNOS), et Astou Dioh Sène, ancienne directrice du CNEPS, viennent de recevoir, lors d’une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère des Sports Paul Ndione, dans les locaux du Centre national d’éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès, leurs diplômes de fin de formation (Certificat d’aptitude de maîtres d’éducation physique et sportive ‘’CAMEPS’’), au bout de trois ans de formation. Ils devront enseigner cette discipline dans les collèges et se sont spécialisés, chacun, dans un sport individuel ou collectif de leur choix. Les instructeurs, eux, ont obtenu après un séjour de 14 mois dans ce centre, un diplôme d’instructeur d’éducation physique et sportive (DIEPS), leur permettant d’être affectés dans les différentes structures du ministère des Sports.





Parmi les modules de leur formation, il y a la gestion des ressources humaines, les procédés d’entraînement, le management des organisations sportives, la psychologique de la performance. Pour la première fois, des instructeurs en gymnastique, karaté et judo ont été formés dans le cadre de la ‘’rénovation pédagogique’’, dans l’objectif d’élargir des disciplines sportives bénéficiaires des appuis des instructeurs des sports, selon le secrétaire général du ministère des Sports. Pour lui, cette option constitue un ‘’atout’’ dans un contexte de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal abritera en 2026.