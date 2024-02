Éducation : sept syndicats paralysent l’École publique

Le CUSEMS/A, le SADEF, l’UDEN, LE SYNDELS/CNTLS, l’UES, lE SYNDELS/O et lA CIS ont décidé de paralyser le système éducatif public. Ils observent en effet, à partir de ce jeudi, 48 heures de grève générale. Ils exigent la tenue de l’élection présidentielle avant le 2 avril, la libération de la dizaine d'enseignants détenus pour des «raisons bassement politiciennes» et le respect des accords avec le gouvernement. «Les enseignants sont priés de suivre massivement ce mot d’ordre totale les jeudi 29 février et vendredi 1er mars», invitent les syndicalistes dans un communiqué repris par L’AS.