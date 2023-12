Élections de représentativité des centrales syndicales : À Ziguinchor, des enseignants écartés du vote crient au sabotage

A l'heure où ces lignes sont écrites, les élections de représentativité des centrales syndicales se déroulent dans les 46 départements du Sénégal. Mais selon la Rfm, des difficultés ont été notées dans le déroulement du scrutin, à Ziguinchor précisément au centre Djignabo Bassène. En effet, nos confrères rapportent que près de 200 enseignants du lycée de cet établissement n'ont pas pu effectuer le vote. Pour cause, on leur a notifié que leurs noms ne figurent pas sur les listes électorales. une situation que déplorent les enseignants. Ils crient au sabotage.





« Les élections étaient sabotées à Djignabo. On ne peut pas comprendre que des agents venant d'ailleurs puissent venir ici à Djignabo pour voter et que nous enseignants de Djignabo ne pouvons pas le faire. On ne retrouve pas nos noms sur les listes alors que nous figurons sur le fichier. Quand vous mettez votre matricule sur le fichier électronique, vous cherchez et vous retrouvez automatiquement votre nom. Alors qu'au niveau du bureau de vote, on vous dit que vous n'êtes pas acceptés et vous ne pouvez pas voter. C'est déplorable. Tous les collègues sont rentrés. Le taux de participation risque d'être excessivement faible et ça c'est du sabotage. C'est très clair, ils cherchent à écarter les syndicats d’ enseignants de ces élections. C'est tout ce qu'ils envisagent de faire »,fustige Amadou Guissé, Secrétaire départemental du CUSEMS sur Rfm.