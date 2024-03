EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT DES ÉTUDIANTS DE L'UIDT-THIES : La Stratégie des 10 pôles de services lancée

Le lancement de la Stratégie des 10 pôles de services pour booster l'emploi et l'entrepreneuriat des étudiants (10PS3E) de l'université Iba Der Thiam de Thiès a été une occasion pour le recteur de noter qu’il s'agit là d'un «levier capital pour l'insertion des étudiants devenue un point crucial dans la mission des universités publiques du Sénégal, en complément de la formation».





En procédant au lancement des activités de la Direction de l'insertion et des relations avec les entreprises (DIRE), le recteur de l’université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès a remercié tous les «partenaires (l'USAID Entrepreneuriat et Investissement, l'Agence universitaire francophone, Mastercard Fondation, Caurie Microfinance, Projet Force-N de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane…) engagés en faveur de notre chère université et soucieux de contribuer, chacun dans ses domaines d'intervention, au succès de nos différentes initiatives ».





Des partenaires dont le soutien, dit-il, est « essentiel pour concrétiser notre vision commune d'un avenir où chaque étudiant de l'UIDT sera armé des compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail ou pour entreprendre avec succès ».





Pour le Pr. Mamadou Babacar Ndiaye, « la cérémonie consacre le lancement officiel de la Stratégie des 10 Pôles de services pour l'emploi et l'Entrepreneuriat des étudiants (10PS3E) de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Elle est le résultat des importants efforts consentis collectivement pour la promotion de l'employabilité des étudiants et la stimulation de l'entrepreneuriat au sein de notre institution ».





Il s'agit là, dira-t-il, d'un « levier capital pour l'insertion des étudiants devenue un point crucial dans la mission des universités publiques du Sénégal, en complément de la formation ».





À l’en croire, « la Stratégie des 10 pôles de services représente bien plus qu'un simple plan d'action. C'est une réponse audacieuse et novatrice aux défis économiques et sociaux auxquels nos jeunes sont confrontés ; défis qui se reflètent dans un taux de chômage de loin supérieur à celui des adultes ».





À travers cette stratégie, dit-il, « nous nous engageons à fournir un soutien complet et holistique aux étudiants de l'UIDT, en les aidant à transformer leurs aspirations en réalités tangibles ».





« Les résultats visés à travers sont définis de manière claire et précise. En effet, nous aspirons à une compréhension approfondie de ladite stratégie, à un engagement fort et actif de la part de toutes les parties prenantes, à la création de réseaux solides et de partenariats fructueux, à une visibilité médiatique significative et à une validation et un soutien institutionnel sans équivoque ».





Le Pr. Mamadou Babacar Ndiaye s’est réjoui des « idées riches et innovantes ainsi que des perspectives prometteuses sorties des échanges qui ont lieu au cours de la journée ». Et de souligner : « Ensemble, nous pouvons créer un élan puissant et durable en faveur de l'employabilité des étudiants et du développement de l'entrepreneuriat.