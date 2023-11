ENO DE THIÈS : 1127 pensionnaires ont reçu leur parchemin

L’Université numérique, Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK, ex UVS), a célébré, ce week-end, dans la cité du rail, les 1127 récipiendaires de l’ENO de Thiès. Le thème de cette année : « 10 ans de proximité, l’UN-CHK un atout pour les terroirs ».





Prenant la parole, le Pr Moussa Lô a retracé le chemin parcouru par les récipiendaires. Ces derniers ont fait preuve de courage et d’abnégation. « Vous avez démontré que la soif de savoir et le désir de grandir ne connaissent pas de limite et vous avez embrassé les outils technologiques pour poursuivre vos études avec succès, ce qui a permis d’obtenir ces résultats », a noté le Recteur Pr Moussa Lô. Alors que vous franchissez cette étape importante de votre vie, dit-il, rappelez-vous que l'apprentissage ne s'arrête jamais.





La sortie des promotions 3, 4, 5 et 6 de Licence et des premières promotions de Master des étudiants Thiessois de l’UN-CHK coïncide avec la célébration des 10 années d’existence de l’institut. Une occasion pour le Recteur Pr Moussa Lô de remarquer qu’après la zone Sud à Kolda, la zone Nord à Podor et Saint Louis, les «Graduation days» arrivent dans la zone centre par la région de Thiès, qui a procédé à la remise des parchemins aux diplômés. « l’Espace numérique ouvert (ENO) de Thiès fait partie des premiers ENO de l’UN-CHK mis en place avec des locaux provisoires en 2014, un effectif de départ d’environ 150 étudiants et qui, aujourd’hui, compte plus de 12.000 étudiants avec un bâtiment neuf, définitif qui a été réceptionné en mars 2023 », a ajouté l’universitaire.





Selon le Recteur Lô, après dix (10) années d’existence, l’UN-CHK compte aujourd’hui plus de 65.000 étudiants inscrits dans une trentaine de parcours de formation, 9634 diplômés en licence, 637 diplômés en Master, 39 personnels enseignants-chercheurs permanents, ;plus de 400 personnels enseignants associés, ; 382 personnels administratifs, techniques et de service ; 429 tuteurs permanents et plus de 130 partenaires.