Enseignement technique et professionnel : Les enseignants listent les nombreux problèmes

Le Bureau régional du Syndicat de l'enseignement professionnel et technique (SEPT), section Dakar, a tenu son assemblée générale ce weekend, au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye. Une occasion pour le SEPT de rappeler à l'État du Sénégal les sujets cruciaux relatifs à l'éducation et à la formation professionnelle et technique.







Le syndicat informe que lors du Conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2023-2024, le chef du gouvernement, Amadou Ba, avait annoncé la finalisation et la mise en œuvre la stratégie d'orientation des 30 % d'élèves issus du cycle fondamental dans la formation professionnelle et technique. Une initiative jugée formidable par les enseignants.





Mais ces derniers émettent des doutes, car le fonctionnement de l'initiative fait grincer des dents. Malgré les objectifs affichés, l'enseignement professionnel rencontre des difficultés. "Là, nous sommes encore dans les vœux pieux. Entre les annonces publiques et la réalité, il y a un grand décalage. Ça, c'est la volonté politique qui s'est exprimée. Trente pour cent des apprenants qui devront être dans la formation professionnelle, c'est toujours un vœu. Nous rencontrons d'énormes difficultés dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, les formations ont commencé au niveau de Pastef, mais les enseignants de la formation professionnelle courent toujours derrière ces formations-là. En dehors cela, il y a la question des MEPT qui reste toujours en suspens. Il faut que ces problèmes puissent trouver des solutions très rapidement. On ne peut pas développer l'enseignement technique sans les enseignants. Ils sont le socle de la formation professionnelle. Or, ils sont aujourd'hui complètement laissés en rade. Raison pour laquelle il est important, en dehors des infrastructures qu'ils sont en train de construire, de mettre l'accent sur la formation", martèle le porte-parole du jour.





Au menu des discussions, plusieurs points de revendication qui gangrènent la carrière des enseignants et tous les syndicats ont été listés. Ainsi ,le SEPT se veut être un syndicat d'action et non de réaction.