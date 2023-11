Étude supérieure : Plus de 5300 étudiants sénégalais s'envolent pour la France en 2023

L'ambassade de France au Sénégal a révélé via un tweet, que l’année 2023 a été marquée par la réussite de plus de 5300 étudiants sénégalais qui ont concrétisé leurs études en France. Ces chiffres, selon le corps diplomatique français, témoignent de l'étroitesse des liens éducatifs entre la France et le Sénégal.





Au total, plus de 15 000 étudiants sénégalais sont actuellement inscrits dans l'enseignement supérieur français, plaçant le Sénégal en tête dans la région Afrique subsaharienne en France et figurant parmi les cinq premiers au niveau mondial. L’ambassade ajoute que cette statistique représente une augmentation de 62% au cours des cinq dernières années, surpassant largement la moyenne de 40% en Afrique subsaharienne et 21% dans le monde.