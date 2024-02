Etudiant tué à Saint-Louis : l'Association des anciens de l'UGB monte au créneau

L' Association des anciens étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis regrette le décès de l'étudiant, Alpha Yero Tounkara suite aux manifestations de ce vendredi 09 février 2024 à l'Université Gaston Berger de Saint Louis. Elle présente ses sincères condoléances à la famille de la victime, à la communauté estudiantine à travers la CESL, à l'Université Gaston Berger et à tout le Sénégal.





Les anciens étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis dénoncent fermement cette violence policière habituelle sur les étudiants et exigent des sanctions contre les responsables de cet acte "odieux". Selon eux, l'Université est "un creuset de savoir et non un lieu de massacre".