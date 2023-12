Faculté des Lettres (UCAD) : Reprise des cours en présentiel à partir du 3 janvier

Les cours en présentiel vont reprendre à la faculté des lettres et sciences humaines de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Selon un communiqué de la dite faculté publié ce 27 décembre, les cours du second semestre de l’année universitaire 2022-2023 iront du 03 au 31 janvier 2024.







Une décision qui ne satisfait pas totalement les étudiants de l’Ucad. « C’est une situation un peu particulière parce que le campus social ne sera pas ouvert. Et ce que nous avons toujours réclamé c’est la réouverture totale de l’université. Nous allons continuer à combattre encore pour la réouverture du campus pédagogique et du campus social », a précisé Alla Kane, président de l’amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Ucad.