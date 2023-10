Fermeture de l’UCAD : le Saes annonce une grève les 6 et 7 novembre

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a annoncé une grève de 48 heures les 6 et 7 novembre prochains en guise de protestation contre la fermeture de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).





‘’Le Saes décrète un mot d’ordre de grève de 48h, les lundi 06 et mardi 07 novembre 2023 avec cessation des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes), et l’arrêt de toute participation à des activités administratives et réunions’’, prévient son bureau national.





Dans un communiqué de presse, il demande aux militants l’arrêt immédiat des cours dispensés en ligne dans toutes les universités publiques construites sur le modèle de l’enseignement présentiel et fermées pour des ‘’motifs politiques’’.





Il demande aux militants de regagner les universités et de signer les pétitions pour la convocation des assemblées de facultés, pour exiger la réouverture sans délai et la sécurisation des universités.





Dans le plan d’action décliné, le SAES invite les coordinations à faire des marches suivies de points de presse dans les différents campus le lundi 6 novembre 2023 à 10h pour ‘’dire NON à la forfaiture savamment organisée’’.





Il informe que ‘’la Conférence nationale des sections est convoquée le samedi 11 novembre 2023 à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) pour intensifier la lutte’’.





Le SAES dit prendre à témoin l’opinion nationale et internationale de la situation ‘’inacceptable’’ qui prévaut dans les universités.





Le communique souligne qu’‘’il dégage toute responsabilité dans le chevauchement et la validité ou non des années académiques’’.





Aussi demande-t-il aux militants de rester ‘’mobilisés’’ pour défendre vaillamment l’enseignement supérieur.