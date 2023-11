Amy Sarr Fall : "Il ne faut pas stigmatiser les jeunes de l'Ucad"









Les autorités universitaires de l’Ucad ont décidé de reporter la réouverture du campus à début janvier 2024. Un nouveau report de la rentrée qui intervient 5 mois après la fermeture de ce temple du savoir suite aux manifestations déclenchées par la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko en début juin et qui ont causé d'énormes dégâts matériels à l'Ucad. Analysant cette décision des autorités universitaires, Amy Sarr Fall alerte sur les conséquences dramatiques qui peuvent en découler.





"J'en suis très triste. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas stigmatiser la jeunesse de l'Ucad. Parce que beaucoup d'entre ces jeunes de l'Ucad viennent des régions pour réussir à Dakar. La jeunesse c'est l'âge de la radicalité mais aussi de la fragilité sociale. Je ne sais pas qui a eu à commettre ces violences à l'université parce qu'aucune enquête n'a pour le moment identifié les auteurs. Mais ce n'est pas une raison pour stigmatiser cette jeunesse. Nous devons être fiers de ces jeunes", déclare la directrice d'intelligences Magazine, invitée de l'émission Objection de ce dimanche sur Sud FM.





Selon elle, l'État du Sénégal a peut-être ses raisons, cependant les conséquences de cette mesure peuvent être dramatiques et le risque d'abandon massif en fait partie. Pour éviter cela, une initiative a été lancée. Celle-ci vise, selon Mme Fall, "à aider ces jeunes à ne pas s'ennuyer et abandonner. Parce que quand on se retrouve des journées entières à ne rien faire, il y a la tentation d'abandonner les études. Il y a beaucoup de jeunes de l'Ucad qui cherchent en ce moment d'aller étudier à l'étranger“. D'ailleurs d'après des informations relayées par la presse, quatre étudiants de l'Ucad candidats à l'émigration clandestine ont péri la semaine dernière.