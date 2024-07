Fraude au Bac à Dahra Djoloff : un étudiant de l’UCAD activement recherché, huit candidats placés en garde à vue

Au total, huit candidats au baccalauréat ont été exclus et placés en garde à vue à la gendarmerie de Dahra, a informé le président du jury 1050 de l’ex CEM1 de Dahra, Malick Ndiaye. Les mis en cause ont été trouvés en possession de téléphones portables lors des épreuves de langue vivante 2 et de Mathématiques.





Selon le président du jury 1050, un candidat en possession d’un téléphone portable connecté à internet a été pris mardi lors de l’épreuve de LV2 par le coordinateur du jury.





Arrêté et conduit à la gendarmerie, son téléphone a parlé et six de ses complies du même jury ont été cueillis et arrêtés au centre d’examen.





Un autre candidat du jury 1047 au centre d'examen docteur Daouda Sow a été arrêté mercredi, ce qui porte le nombre à huit.