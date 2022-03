Graduation Supdeco : Plus de 2 500 diplômés aptes à intégrer le marché de l’emploi

La grande salle de Dakar Arena a refusé du monde ce samedi. La cérémonie de graduation des 23éme, 24éme et 25éme promotions de Supdeco a honoré plus de 2 500 récipiendaires et enregistré près de 10 000 invités (parents, autorités, représentants diplomatiques, patronat, partenaires etc…). Les récipiendaires sont, ainsi, prêts à intégrer le marché de l'emploi. « Ils ont été techniquement bien formés et surtout dans un esprit pétri de aleurs intrinsèques à leur formation que sont l’éthique, le sens de la parole donnée et l’intégrité. Ces jeunes ont aujourd’hui le bagage pour affronter le monde de l'entreprise », a indiqué le Directeur général adjoint,Abdou Aziz Sy. Celui-ci relève que Sup de Co fait partie des écoles les mieux placées du continent et a reçu le premier prix de l'innovation dans un concours qui comporte plus de 300 conquérants dans le monde. "Sup de Co est classée parmi les toutes premières en Afrique francophone et a su s’imposer, grâce à un travail constant , et grâce à son opiniâtreté, son sérieux et enfin à la recherche permanente de la qualité au profit de ses étudiants », a-t-il martelé. « C’est tout cela qui nous donne un espoir, pour leur devenir. Tant la qualité de l’insertion de nos diplômés, depuis nos débuts, est plébiscitée par les entreprises de toute taille, de tout secteur, disséminées à travers le continent et dans le monde » s'est-il réjoui. Interrogé sur l’accompagnement dont ces jeunes ont besoin pour imposer leur marque sur le terrain, il affirme que l’établissement ne se limite pas à la formation de qualité. Des dizaines des milliers de diplômés sont insérés à des postes de responsabilité. "Le groupe Sup de Co est un contributeur actif dans le développement socio-économique du continent, renseigne-t-il. Ce rôle, nous entendons le densifier et le consolider pour réinventer le futur au profit de l’Afrique de demain".



Dans la même dynamique, le professeur, Senghane Mbodji, au nom du ministre de l’Enseignement supérieur, a invité les récipiendaires à allier le savoir, savoir être, le savoir-faire pour un rôle plus actif dans le tissu social du pays. « Ayez en bandoulière les valeurs que sont la compétence, l’intégrité partout où vous irez. Sachez faire face aux mutations futures pour travailler avec vos futurs collaborateurs », a-t-il souligné.



Ndeye Maty Goumbala, au nom des récipiendaires a demandé à ses condisciple, s de regarder l'aventure en face, et de porter haut le flambeau de l'école.