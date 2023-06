Graduation UAHB 2023 : près de 305 lauréats honorés

L’Université Amadou Hampaté Bâ de Dakar(U.A.H.B) a organisé ce samedi 24 juin, une grande cérémonie de graduation pour les lauréats de la promotion 2021 et 2022. Créée en 2006, après le collège moderne Jean de la Fontaine et le Collège Technique de Dakar UAHB est le troisième établissement du Groupe Scolaire Jean de la Fontaine fondé par Monsieur Michel Claver Gbaya, béninois d’origine et sénégalais d’adoption. Cette institution de renommée internationale a pu s’intégrer dans le marché et s’inscrire dans le cœur des africains.



Sous le parrainage du Professeur Moussa Baldé, Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, la graduation a vu la présence de près de 2000 personnes.



En effet, après l’ouverture de la festivité marquée par le défilé des 31 nationalités qui composent l’Université Amadou Hampaté Bâ de Dakar , Mame Diarra Bousso Dramé au nom des récipiendaires a demandé à ses condisciple, de regarder l'aventure en face, et de porter haut le flambeau de l'école. A la suite de ces propos, le Pr Bhen S.Toguebaye, Recteur de l’UAHB, est revenu sur la quintessence du thème de cette année « UAHB au service des Nations : éduquer, former pour un développement socio-économique et culturel durable »



« Ce thème entre en phase dans l’atteinte des objectifs du plan Sénégal Emergent en matière d’éducation et de formation. En effet, l’ouverture de l’école sur son environnement socio-économique et sur l’international nous a permis de satisfaire les besoins en formation du Sénégal et des autres pays d’Afrique. C’est dans ce cadre que l’UAHB a formé depuis sa création plus de 33.000 étudiants issus de 31 pays. Avec la diversification des formations pour plus de pertinence, l’UAHB, propose actuellement 22 filières de formations professionnelles et académiques, toutes habilitées par le ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation », relate-t-il.



Ces filières, ajoute le Recteur Mr Toguebaye, relèvent de 4 domaines scientifiques à savoir : Sciences Juridiques et Politique ; Sciences et Technologies ; Sciences Economiques et de Gestion ; Sciences de la Santé. Par cette offre de formation, l’Université Amadou Hampaté Bâ de Dakar soutient les stratégies nationales de croissance économiques axée sur la savoir par la formation d’une main d’œuvre de qualité adaptable aux évolutions des connaissances et les marchés », a-t-il martelé.



Dans ce sillage, Dr Jimmy Gbaya, Directeur général du Groupe Jean de la Fontaine s’est ainsi prononcé devant l’assistance tout en réjouissant de la réussite de cette cérémonie qui a réunie 305 lauréats toutes filières confondues des deux promos 2021 et 2022.



« Nous avons honoré les récipiendaires ainsi que Papa Gbaya. Car dit-il depuis 2006 nous n’avons pas tenu une telle cérémonie donc je ne pourrais que me réjouir de la réussite de cette édition. Et le secret de cette graduation est qu’au sein du Groupe Jean de la Fontaine nous sommes en famille. Sans oublier que sur le côté académique nous avons d’éminents professeurs qui enseignent au niveau de nos établissements, alors on ne peut que réussir »dit le fils du fondateur du Groupe Jean de la Fontaine.



Placée sous le parrainage du ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé a fait honneur par sa présence. Mathématicien et auteur de plusieurs ouvrages, le Professeur Baldé a invité les récipiendaires à allier le savoir, le savoir être, le savoir-faire pour un rôle plus actif dans le tissu social du pays.



« Je suis honoré d’être le parrain des promos 2021 et 2022. Cette belle cérémonie prouve encore une fois que l’Université Amadou Hampaté Bâ, est une école dynamique qui participe entièrement à la formation des cadres de notre pays et de l’Afrique. Car explique, le ministre, on a vu un défilé de 31 nationalités qui sont formées au niveau de cet établissement, s’est réjouit le ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’Innovation.



A l’issue de cette grande fête 305 lauréats ont été distingués devant leurs parents et membres de l’administration en recevant leurs parchemins.



Les majors des promotions ont été largement choyés par les entreprises partenaires que sont Samsung, Banque Islamique du Sénégal, USAID et YOUSCRIBE. Des bons et cadeaux leur ont été remis pour les encourager à bien continuer leur chemin.