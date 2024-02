IEF de Mbour 2 : Un taux de réussite de 81,21% au CFEE et 74,15% au BFEM

L’inspection de l’éducation et de la formation de Mbour 2 (IEF2) a obtenu un taux de réussite satisfaisant dans les examens : 81,21% au CFEE et 74,15% au Bfem.







L'information est de Serigne Fall, inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 2 (IEF2), qui présidait une journée d'Excellence dans la commune de Ndiaganiao. En effet, l'inspection de Mbour 2 polarise sept communes dont celle de Ndiaganiao. L'IEF se félicite que la commune de Ndiaganiao se soit distinguée de manière significative dans les examens.





D'ailleurs, il assure qu'au Cfee Ndiaganiao a obtenu un taux de réussite de 81,27%, et 66,28% au Bfem.





"Depuis trois ans, les taux évoluent positivement grâce à l'accompagnement de tous les acteurs. Actuellement, les performances des filles sont meilleures que celles des garçons dans beaucoup de domaines. C'est une tendance que nous constatons dans tout le système éducatif. C'est le résultat de toutes les interventions menées pour l'éducation des filles. Vous savez depuis des années, le focus est mis sur l'éducation des filles : leur accès, leur maintien à l'école. Beaucoup de partenaires interviennent pour l'accompagnement des filles et nous pensons que ce sont ses fruits là que nous sommes en train de récolter actuellement", a expliqué l'IEF de Mbour 2, Serigne Fall.





Ainsi, cette journée de l'Excellence a permis de primer plus de 400 élèves.





"Ndiaganiao compte 47 écoles primaires publics et privés, cinq collèges, trois lycées, un centre de formation professionnelle. Nous avons primé les meilleures filles en maths afin de les inciter à plus de persévérance dans les matières scientifiques. Cette journée c'est pour inciter et encourager les élèves à persévérer dans l'Excellence. C'est important parce qu'on est dans un monde de compétition. Aujourd'hui, il faut être parmi les meilleurs pour sortir du lot. On sait qu'à Ndiaganiao, les élèves se distinguent dans les lycées, à l'université. Nous voulons davantage contribuer à cette performance des jeunes et des élèves de Ndiaganiao qui sont l'avenir de la localité", a assuré le maire Tening Sène.