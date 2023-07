IFAN : Des experts organisent une formation de deux semaines sur "Genre et islam", pour aider les doctorants dans leur thèse

L'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) de l'université Cheikh Anta Diop, en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a organisé une conférence d'ouverture de l'école d'été RIMA ce mardi 11 juillet 2023 au musée Théodore Monod de l'IFAN, sur le thème "De la réflexion sur les femmes et l'islam à la revendication de la citoyenneté", animée par la professeure Penda Mbow et la sociologue Dr Sadio Ba Gningue.





Cette formation avec une dizaine de doctorants (es) vise à étudier comment les femmes de l'espace Maghreb Afrique de l'Ouest islamisé réagissent face aux diverses discriminations qu'elles subissent, luttent ou militent par le biais de l'islam.





L'objectif de cette formation, qui va durer 10 jours, est d'appréhender la façon dont les femmes réinventent leur vie et leur environnement social à travers la religion.





À cette occasion, l'historienne Penda Mbow et l'organisateur Saliou Ngom, chercheur à l'IFAN, sont revenus sur les détails concernant l'activité. Selon la conférencière Penda Mbow, le choix du thème est en rapport avec sa propre trajectoire pour montrer à partir de quoi elle a construit ses identités à la fois intellectuelles, musulmanes et citoyennes au Sénégal et en Afrique, dans le but d'éclairer les femmes et les hommes par rapport à ce qu'ils doivent faire dans l'espace public.





L'historienne d'ajouter que "sans la présence des femmes, il sera difficile de relever le développement d'un pays". Comme plaidoyer, elle oriente les femmes vers le savoir et à la participation aux débats qui peuvent les aider à s'émanciper.







Dans le même sillage, l'organisateur Saliou Ngom souligne que "cette école d'été rassemble des experts, des doctorants et chercheurs qui travaillent sur des questions de "genre et islam" en Afrique, dans le but de permettre aux doctorants de trouver des éléments qui pourront les aider dans la rédaction de leur thèse et surtout pour être confrontés à une littérature récente et nouvelle sur ces questions de "genre et islam".





Dans cette optique, le chercheur a tenté d'apporter des éclairages par rapport au terme "genre et islam". D'après lui, il ne s'agit pas d'assimiler le terme "genre et islam" dans ce contexte, mais plutôt "de penser les rapports sociaux de sexe qui est une question très complexe dans la société sénégalaise où l'islam occupe une place prépondérante, afin de permettre l'émancipation sociale, politique et culturelle des femmes".