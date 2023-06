Impact des tensions sociopolitiques sur l’école : À Ziguinchor, la COSYDEP prône une éventuelle session spéciale du CFEE et du BEFEM

Trente-et-un établissements scolaires et institutions universitaires de Ziguinchor ont été saccagés et/ou brûlés lors des différentes manifestations, suite au verdict du procès Sweet Beauté. L’antenne régionale de la COSYDEP s’indigne et se désole de ce déchainement de violence contre ces lieux d’éducation et du savoir. Après une tournée au niveau des différents sites affectés, l’antenne régionale de la COSYDEP, dans un rapport mentionne «qu’il a été constaté des actes de vandalismes dans plusieurs établissements de l’académie de Ziguinchor».





Le bilan établi par la COSYDEP fait état de blocs administratifs, de salles de classe ou salles informatiques détruits, des installations électriques ou hydrauliques saccagées. Du mobilier scolaire dévalisé et brûlé (armoires, tables-bancs, etc.), du matériel pédagogique emporté et/ou volé, brûlé et réduit en cendres (manuels scolaires, cahiers d’évaluation et dossiers d’élèves...), imprimantes et photocopieuses détruites.

Vu ces dégâts, l’antenne régionale de la COSYDEP suggère des mesures immédiates, en établissant d’abord un diagnostic exhaustif et diligent des saccages, pour la maitrise des besoins. Organiser une séance systématique de concertation avec les acteurs et partenaires autour de l’Inspection d’académie de Ziguinchor et de ses IEF. Mettre en place un dispositif spécifique de prise en charge des élèves en vue d’un accompagnement efficace pour la préparation des examens de fin d’année.





La COSYDEP conseille ainsi la planification d’une éventuelle session spéciale du CFEE et du BEFEM pour les élèves durement éprouvés par les événements. Le bureau de la COSYDEP recommande aussi d’impulser un dispositif d'anticipation de gestion des aléas de la saison des pluies par la réfection des salles de classe endommagées.