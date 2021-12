[Vidéo] Kolda : Une enseignante relevée de ses fonctions, pour avoir dévoilé les difficiles conditions d’apprentissage de ses élèves

Sa convocation, par l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Kolda, alimentait les débats, ce mardi 28 décembre 2021. Madame Diatta, cette enseignante accusée d’avoir publié une vidéo devenue virale, montrant des élèves de CP apprenant dans des conditions difficiles dans un abri provisoire, a été relevée de ses fonctions.



L’information est donnée par le Forum des enseignants et enseignantes du Sénégal (FEES) qui cite iRadio.



Pour rappel, suite à cette vidéo qui a fait le tour de la toile, Mme Diatta a reçu une demande d’explication qui a finalement abouti à une radiation. Le Cusems authentique de Dame Mbodj et d’autres organisations enseignantes apportent leur soutien à leur consœur dans la tourmente.