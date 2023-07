L’Académie de Louga présente 6?597 candidats au BAC dont 3?867 filles

Sur le territoire régional de Louga, le nombre de candidats inscrits cette année à l’examen du baccalauréat, prévu ce mardi 04 juillet 2023, s’élève à 6597 répartis dans 27 centres d’examen dans la région ( 5 à Kébémer, 9 à Linguère et 13 à Louga )



Comparé à l’année dernière, le nombre de candidats a connu une légère baisse passant de 6606 en 2022 à 6597 candidats en 2023, soit une baisse de de 09 candidats.



Sur les 6597 candidats inscrits, 4066 candidats (61,63%) viennent du public tandis que 2531(38,36%) sont des candidats individuels.



La répartition des candidats au Baccalauréat 2023 est largement dominée par les séries littéraires. En effet, sur les 6 597 inscrits, les 5 763 candidats optent pour les séries L’, L2 et LA, soit un taux de 87,36%.



Les séries scientifiques présentent un très faible taux de participation. Sur la totalité des effectifs (6 597) seuls 864 candidats, soit 12,64% se sont inscrits dans les séries scientifiques.



Au sortir du CRD spécial consacré aux examens scolaires et professionnels, tenu le lundi 26 juin 2023 autour du Gouverneur, des recommandations fortes ont été formulées pour la bonne tenue des examens. Ainsi il est préconisé entre autres de :



Mettre à disposition des centres les éléments des forces de sécurité ,sécuriser les épreuves et les centres d’examen tout au long du processus de l’administration à la correction.



Mettre en place un dispositif de mobilisation, d’alerte et de veille pour tout le processus;



Interdire l’usage du téléphone et la lecture de journaux dans les salles de classe par le personnel de surveillance, interdire systématiquement le port du téléphone par les élèves dans les centres d’examen.